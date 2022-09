Airbus macht Beluga fit für weltweite Kundenfrachteinsätze

Airbus hat ein mobiles Ladesystem entwickelt, das übergroße Fracht externer Kunden in Beluga-Frachtflugzeuge heben kann. Das System wurde mit der Bundeswehr getestet, wie der Flugzeughersteller mitteilt.

Die Gesamthebekapazität des Systems, das kein zusätzliches Bodenequipment benötigt, aber zum Zielort des Flugzeugs transportiert werden muss, beträgt 35 Tonnen. Die Bundeswehr soll auch der erste Kunde für Transportdientsleistungen mit den Airbus-Flugzeugen werden.

Am Flughafen Manching wurde nun testweise ein Mittelstreckenhubschrauber vom Typ CH53 in die Beluga mit dem neuen Verladesystem geladen. Der Ladevorgang in das Flugzeug, das Airbus eigentlich ausschließlich für den Transport von Flugzeugkomponenten entworfen hatte, dauert nach Airbus-Angaben etwa eine Stunde.

"Die Nachfrage nach überdimensionalen Luftfrachtkapazitäten nimmt zu. Die Kapazitäten sind knapp und angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen suchen viele Kunden nach neuen, schnellen und effizienten Lösungen. Genau das bieten wir mit unserer BelugaST-Flotte", sagte Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space.

Airbus testet ein mobiles Beluga-Verladesystem mit der Bundeswehr. © Airbus

Die jetzt vorgestellte mobile Verladerampe ist nur eine Möglichkeit zur Beladung der Beluga. Airbus hatte Anfang des Jahres angekündigt, Transporte mit der fünf Flugzeuge umfassenden BelugaST-Flotte unter der Bezeichnung "Airbus Beluga Transport" auch extern anzubieten. Im Werksverkehr hat die BelugaST langsam ausgedient und wird durch den neuen BelugaXL ersetzt.

On-Board Cargo Loader soll weltweiten Einsatz ermöglichen

Die neue "Airbus Beluga Transport" fliegt bereits seit Ende 2021. Schon beim Erstflug für einen externen Kunden handelte es sich um einen Transport eines Helikopters von Marignane in Frankreich mit drei Zwischenstopps nach Kobe in Japan. Dabei kam ein spezieller Highloader zum Einsatz, um den Hubschrauber auf einem modularen Palettensystem in die Beluga zu schieben.

Bislang benötigte Airbus für die Beladung der Beluga mit Sonderfracht einen Kran und einen speziellen Highloader. © Airbus

Um die Umschlagskapazität der BelugaST zu maximieren, will Airbus zukünftig noch weitere Ausrüstungen für den Betrieb entwickelt. Dazu gehört früheren Angaben zufolge auch ein automatisierter "On-Board Cargo Loader" für Einsätze, bei denen am Ausgangs- oder Zielflughafen keine Be-/Entladeplattform zur Verfügung steht.

Der geplante On-Board Cargo Loader für die Beluga kann 20 Tonnen heben. © Airbus

Die Beladung der Beluga gilt generell als komplex. Anders als die Großfrachter von Antonov kann die Beluga nicht in die Knie gehen, um Fracht über eine eigene Laderampe aufzunehmen. Zudem ist die Verladung bei der Beluga stark wetterabhängig.

Airbus hatte daher für den Einsatz im Werkshuttleverkehr sogar spezielle, abgeschirmte Verladehangars gebaut, die die große Ladeluke der Belugas vor Witterungseinflüssen schützen und so eine Be- und Entladung auch bei stärkerem Wind und Regen zulässt.