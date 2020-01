Airbus einigt sich mit drei Behörden wegen Korruptionsvorwürfen

Airbus hat sich in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen nach eigenen Angaben im Grundsatz mit französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden verständigt, Vorwürfe wegen der Zahlung von Schmiergeld beizulegen. Allerdings müssten noch Gerichte in den drei Ländern sowie die US-Regulierungsbehörden den Deal genehmigen. Details über die Verhandlung könne Airbus aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass Analysten mit Strafzahlungen von drei Milliarden Euro rechnen, um die Affäre beizulegen.