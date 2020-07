Airbus betankt Auslieferungsflüge mit nachhaltigen Flugkraftstoffen

Airbus betankt Auslieferungsflüge ab dem Werk in Hamburg Finkenwerder auf Wunsch fortan an mit einer Mischung aus nachhaltigem Kraftstoff (SAF) und Kerosin, wie der Flugzeugbauer mitteilte. So wolle man sein Engagement für mehr Umweltschutz im Luftverkehr betonen. Air Transat überführte als erstes zwei neue A321LR mit umweltschonendem Treibstoff.