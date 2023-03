Airbus-Auslieferungen kommen nur langsam in Gang

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus teilte am Dienstag mit, dass er im Februar 46 Jets an Kunden ausgeliefert habe, mehr als doppelt so viele wie die 20 Jets, die im Januar einen enttäuschenden Jahresauftakt markiert hatten. Die Auslieferungen in den ersten beiden Monaten beliefen sich auf 66 Jets, 13 weniger als ein Jahr zuvor.

Die teilweise Erholung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Airbus nach Branchenangaben eine dritte Welle von Lieferverzögerungen bei einigen Fluggesellschaften und Leasinggebern aufgrund weltweiter Zuliefererprobleme einleitete. Airbus lehnte es ab, sich zu den Kundengesprächen zu äußern.

Bloomberg News berichtete letzte Woche, dass Airbus seine Kunden auch vor Verzögerungen beim neuen Langstrecken-Schmalrumpf-Jet A321 XLR gewarnt habe.

Reuters berichtete letzten Monat, dass Chief Executive Guillaume Faury die schwachen Auslieferungen im Januar den Führungskräften gegenüber als "Weckruf" bezeichnete.

Airbus macht vor allem Triebwerksbauer verantwortlich

Airbus hat für die zunehmenden Verzögerungen die Zulieferer verantwortlich gemacht, allen voran die Triebwerkshersteller. Doch aus Branchenkreisen heißt es, dass auch die interne Betriebsleistung und die Kontrollen auf dem Prüfstand stehen.

Airbus A321 XLR © Airbus

Zu den Schwachstellen gehören Kabinen, A220-Cockpits, einige A320-Rumpfsektionen und Sorgen über die Stahlkapazität, hieß es. Probleme bei der Rekrutierung von Arbeitskräften in Nordamerika haben sich auch auf die A220 ausgewirkt, sagte eine Führungskraft der Branche gegenüber Reuters.

Airbus lieferte im Januar und Februar sieben kleine A220-Jets aus, während die Zulieferer von einer Produktionsrate von sieben pro Monat sprechen, die Ende 2025 auf 14 ansteigen soll.

"Dies bleibt ein relativ schwacher Start für das Jahr in Bezug auf (Gesamt-)Auslieferungen, was die schwierige Vergleichsbasis unterstreicht, mit der Airbus im ersten Quartal konfrontiert sein wird", sagte Chloe Lemarie, Analystin bei Jefferies.

Aus Branchenkreisen war zuvor zu hören, dass Airbus im ersten Quartal inoffiziell mit knapp 140 Auslieferungen rechnet, verglichen mit 142 physischen Auslieferungen im ersten Quartal des vergangenen Jahres beziehungsweise 140 nach Bereinigung um die Russland-Sanktionen.

Airbus teilte unterdessen am Dienstag mit, dass der Flugzeugbauer die Order von 73 Flugzeugen von Qatar Airways wieder aufgenommen hat, nachdem diese im Zuge eines Streits über Schäden an der Oberfläche von A350-Jets widerrufen worden waren.

Airbus und Qatar Airways hatten den Streit Ende Januar beigelegt und damit einen seltenen und potenziell schädlichen Gerichtsprozess in der Flugzeugbranche abgewendet. In einer Rede in Berlin bezeichnete der Vorstandsvorsitzende von Qatar Airways, Akbar Al Baker, die Einigung als "Win-Win-Situation".

Einschließlich der Wiederaufnahme des Geschäfts mit Katar hat Airbus nach eigenen Angaben in den ersten beiden Monaten des Jahres 136 Aufträge verbucht, was nach zwölf Stornierungen oder Umwandlungen einem Nettoauftragseingang von 124 entspricht.

Die Daten von Airbus zeigen, dass diese Anpassungen zehn Jets der A320 Neo-Familie beinhalten, die von IAG an British Airways übertragen wurden.