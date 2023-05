Airbus bei Auslieferungen im April deutlich vor Boeing

Airbus hat im April 54 Maschinen ausgeliefert, was die Gesamtzahl der Auslieferungen im laufenden Jahr auf 181 erhöht und den Vorsprung vor dem US-Rivalen Boeing wiederherstellt. Boeing konnte im April aufgrund von Problemen bei der Produktion seiner 737 Max nur 26 Maschinen ausliefern.

Die Bildkombo aus Archivfotos zeigt den Schriftzug «Airbus» auf einem Schild vor einem Gebäude am Airbus-Standort Bremen und den Schriftzug von Boeing an seinem Hauptsitz in Chicago.

Fehlende Teile von Zulieferern haben Airbus auch im April belastet. Im vergangenen Monat übergab Airbus 54 Maschinen an 32 Kunden, wie der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte.

Airbus hat damit die Gesamtzahl der Auslieferungen für das laufende Jahr auf 181 erhöht. Das sind fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, aber genug, um den Vorsprung vor dem US-Rivalen Boeing wiederherzustellen.

Die monatlichen Daten von Airbus zeigen drei neue Stornierungen von A320 Neo, die von der angeschlagenen kolumbianischen Fluggesellschaft Viva Air bestellt worden waren. Sie werden aber von Avianca übernommen.

Der europäische Flugzeugbauer verkaufte im April zudem fünf Flugzeuge, die alle an ungenannte Unternehmen oder Privatkunden gingen. Damit beläuft sich der Auftragseingang in diesem Jahr bislang auf 161 Flugzeuge – nach Stornierungen sind es netto 144.

Airbus strebt in diesem Jahr 720 Auslieferungen an. Ursprünglich war dieses Ziel bereits für 2022 angepeilt, dann aber wegen Problemen in der Lieferkette auf 700 reduziert und schließlich ganz aufgegeben worden.

Boeing liefert im April deutlich weniger Jets aus

Boeing meldet derweil für die ersten vier Monate 156 Auslieferungen und 154 Brutto-Bestellungen. Die Nettobestellungen von Boeing nach Stornierungen und Umrüstungen, die mit den Nettobestellungen von Airbus vergleichbar sind, beliefen sich im bisherigen Jahresverlauf auf 69 Flugzeuge.

Die jüngsten Probleme am Mittelstreckenjet 737 Max haben den US-Flugzeughersteller damit im April wieder zurückgeworfen. Der Hersteller lieferte insgesamt nur 26 neue Verkehrsflugzeuge aus und damit nicht einmal halb so viele wie im März, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Konzerns hervorgeht.

Im Vormonat hatte Boeing 64 Maschinen an seine Kunden übergeben. Der Hersteller hatte Mitte April mitgeteilt, dass er die Auslieferungen wegen Fertigungsmängeln und nötiger Inspektionen drosseln müsse.

Den damaligen Angaben zufolge betraf das Problem eine "erhebliche Anzahl" von Maschinen, die noch nicht an Kunden übergeben waren oder noch in der Produktion steckten. Die neuen Mängel wurden beim Zulieferer Spirit Aerosystems festgestellt, der die Flugzeugrümpfe von vielen der 737-Max-Jets fertigt.

Unterdessen holte Boeing im April neue Bestellungen über 34 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch 21 Stornierungen hinnehmen.