Airbus mit Abstand größter Flugzeugbauer der Welt

Airbus übergab 2019 mehr als doppelt so viele Flugzeuge an Kunden wie Boeing, dessen Auslieferungszahlen natürlich unter der Max-Krise leiden. Mit Extra-Runden in den Werken bis zur letzten Minute, konnten die Europäer ihr Jahresziel leicht übertreffen.

Das 1000. Flugzeug der A320-Neo-Familie wurde im Oktober 2019 an Indigo ausgeliefert. © Airbus / Bengt Lange

Airbus ist im abgelaufenen Jahr zum ersten mal seit 2011 der größte Flugzeugbauer der Welt gewesen und hat deutlich mehr Jets ausgeliefert als Boeing. Die Änderung in der Rangfolge der beiden großen Rivalen war aufgrund der Boeing-Krise rund um die 737 Max bereits erwartet worden. Die Auslieferungen bei Airbus legten 2019 um 7,9 Prozent auf 863 an Kunden übergebene Maschinen zu. Noch im Herbst wurde das Auslieferungsziel aufgrund von Fertigungsproblemen zwar leicht gekürzt, mit einigen Extra-Runden zum Jahresende konnte die anvisierte Zahl jedoch doch noch überboten werden. Die Airbus-Produktionsstätten stehen traditionell über Weihnachten und Neujahr still. Doch die Auslieferungszentren und Completion-Einrichtungen des Unternehmens arbeiteten bis weit in den Nachmittag des Silvestertages, damit asiatische und andere Fluggesellschaften noch 2019 neue Jets erhalten konnten.

Airbus erreicht Rekordwert bei kleineren Maschinen

Airbus selbst wollte die Zahlen, die Reuters veröffentlicht hat, zunächst nicht kommentieren. Ein Grund dafür dürfte sein, dass der größte Teil des Kaufpreises mit der Auslieferung gezahlt wird. Entsprechend hoch ist das Interesse von Investoren und weiteren Stakeholdern an genauen Zahlen. Bei den Schmalrumpf-Flugzeugen aus den A320- und A220-Familien stellte Airbus mit 640 ausgelieferten Exemplaren einen neuen Rekord auf. Dieser wurde trotz der zwischenzeitlichen Probleme vor allem mit der Kabinenausstattung der A321 Neo erreicht. Wären sie nicht gewesen, wären es wohl noch einige Maschinen mehr geworden. Boeing lieferte zwischen Januar und November 345 Flugzeuge aus, hauptsächlich Langstreckenjets. Das war weniger als die Hälfte der 704 Maschinen, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2018 übergeben wurden.