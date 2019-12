Rundschau Airbus liefert A350 mit Touchscreen und Spohr will andere Prioritäten bei Fraport

Airbus vereinfacht die Arbeit von A350-Piloten mit modernen Touchscreens. Die erste Maschine ist bereits ausgeliefert. Derweil möchte Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dass sich die Fraport aufs Wesentliche besinnt. Die Kurzmeldungen des Tages.

Die Auslegung der fünf großen Haupt-Bildschirme im A350-Cockpit als Touchscreens gilt vor allem bei der Arbeit der Piloten mit Anwedungen des Electronic Flight Bag (EFB) © Airbus

Airbus hat mit der Auslieferung von A350 mit Touchscreen-Cockpit begonnen. Am 18. Dezember übernahm China Eastern in Toulouse die erste Maschine mit der neuen Ausrüstung. Bisher hätten sich rund 20 Fluggesellschaften für die Touchscreen-Option bei ihren bestellten A350 entschieden, teilte Airbus mit.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr wirft dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport angesichts immer wieder langer Wartezeiten für Fluggäste vor, die falschen Schwerpunkte zu setzen. "Als größter Kunde wünsche ich mir, dass man an Deutschlands größtem Airport nicht von immer größeren Wachstumsraten träumt, sondern lieber von kurzen Warteschlangen", sagte Spohr der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Dabei könnte helfen, dem Heimatflughafen wieder eine höhere Priorität zu geben. Das geht bei den vielen Aktivitäten im Rest der Welt offenbar manchmal verloren."

Der BUND fordert in seinem "Konzept zur Einhaltung der Klimaziele im Verkehr 2030" eine Verdreifachung der Luftverkehrsteuer für innerdeutsche Flüge auf 24 Euro, wir der Umweltschutzverband mitteilt. Außerdem könne der innerdeutsche Flugverkehr nach einer Optimierung des Bahnsystems ab 2030 komplett auf die Schiene verlagert werden.

Der Bundesrechnungshof hat die Sicherheitskontrollen an Verkehrsflughäfen kritisch unter die Lupe genommen und in einem vertraulichen Bericht viele Mängel aufgelistet. Dazu gehören auch die Fast Lanes für Passagiere höherer Buchungsklassen, schreibt "Spiegel Online". Diese seien ungerecht und ineffizient.

Die Nasa hat Lockheed Martin den Auftrag zum Bau des experimentellen Flugzeugs X-59 erteilt, teilt die Behörde mit. Die 29 Meter lange Maschine solle 2021 erstmals fliegen. Mit ihr sollen vergleichsweise leise Überschallflüge ohne Überschallknall möglich werden. Foto: © Lockheed Martin

Airbus hat mit Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen der A320-Familie, speziell der A321 Neo und ihrer Cabin-Flex-Version, zu kämpfen. Vor allem die Umstellung auf die neue Kabinenkonfigurationen sowie die Steigerung der Produktionsraten machen dem Flugzeugbauer und seinen Zulieferern weiterhin zu schaffen. Diese Probleme sollen nach Worten von Airbus-Verkaufschef Christian Scherer allerdings innerhalb der kommenden zwei Jahre gelöst sein, berichtet "Aviation Week". Bis dahin müssten Airbus und die Kunden gewisse Verzögerungen hinnehmen.

Fast acht Monate nach der Pleite des Flughafens Parchim steht die Insolvenzverwaltung mit rund 30 interessierten Unternehmen und Investorenvertretern in Kontakt. Allerdings konnten die Gespräche bislang nicht abgeschlossen werden, da sich die Grundstückseigentümerin - eine chinesische Limited mit Sitz in Peking - weiterhin nicht im Insolvenzverfahren befindet, wie eine Insolvenzverwalterin in Hamburg mitteilte. Der Kontakt zu ihren Vertretungsorganen und Mitarbeitern in China habe trotz umfangreicher Bemühungen nicht hergestellt werden können. Der Aufenthalt des Investors Jonathan Pang, der als zentrale Figur gilt, ist demnach nicht bekannt. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.

Eine Airline haftet für Verbrühungen durch einen während des Flugs umgekippten heißen Kaffee. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Fall der Schadenersatzklage einer Familie aus Österreich, deren damals sechsjähriger Tochter der Kaffeebecher vom ausgeklappten Abstelltisch auf die Brust gekippt war. Für eine Haftung ist es dem Urteil zufolge nicht erforderlich, dass ein solcher Unfall mit einem "flugspezifischen Risiko" zusammenhängt. (Az. C-532/18)

In Berlin-Schönefeld checkte am Donnerstag Sebastian Jurth ein, der 35-millionste Fluggast in 2019. Er nahm den Aeroflot-Flug SU 2569 nach Moskau, wie die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH mitteilte. Im vergangenen Jahr lag die berlinweite Passagierzahl noch unter der 35-Millionen-Marke. "Berlin gehört zu den Top-3-Reisezielen in Europa. Die gute Anbindung von Berlin und Brandenburg an Russland hat an der positiven Entwicklung ihren Anteil", so Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.