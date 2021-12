Erster Airbus A330 für Condor verspätet sich

Der Erstflug des ersten Airbus A330-200 in der Condor-Flotte verspätet sich wohl um einige Wochen. Eigentlich sollte der erste von vier A330 Ceo (Current Engine Option) im Dezember zur Flotte stoßen, nun rechnet die deutsche Ferienfluggesellschaft mit Anfang Februar, wie eine Condor-Sprecherin gegenüber airliners.de bestätigte.

Damit Condor die Maschinen übernehmen kann, müssen sie zunächst einen C-Check durchlaufen. Bei diesem sei ein Mängel aufgefallen, der nun repariert werde, heißt es weiter. Erst dann, voraussichtlich Anfang Februar, könne Condor den ersten A330 auf die Strecke schicken.

Für zwei Jahre sind die Flugzeuge geleast. Sie sollen vor allem Schulungen der Crews dienen, damit der Betrieb der neuen A330 Neos ab Herbst 2022 reibungslos funktioniert. Zuvor waren die Maschinen bei Etihad im Einsatz.

Eigentlich wartet Condor auf 16 Maschinen des moderneren Typs A330 Neo (New Engine Option). Diese sollen im Herbst 2022 an den Ferienflieger gehen und die veralteten Boeing 767 ersetzen. Die erste Maschine soll im Herbst 2022 eingeflottet werden. Von da an will Condor alle vier bis sechs Wochen eine A330 Neo in die Flotte integrieren - und dafür je eine 767 ausmustern.