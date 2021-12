Kurzmeldung Airbus will A321XLR nicht mehr nur in Hamburg produzieren

Airbus stellt seine Ultralangstreckenversion des A321, den A321XLR, bisher nur in Hamburg Finkenwerder her. Da immer mehr Bestellungen für diesen Flugzeugtyp eingehen, will Airbus die Produktion auf andere Standorte, etwa Toulouse, Jean-Luc Lagardere oder Mobile, Alabama ausweiten, wie "Air Insight Group" berichtet.