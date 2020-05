Airbus erwägt A320-Produktionskürzungen

Airbus erwägt in der Krise offenbar weitere Produktionskürzungen. So wolle der Konzern in der kommenden Woche diskutieren, die Fertigung des Schmalflugzeugs A320 zu verringern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Im April hatte Airbus die Produktion schon um ein Drittel zusammengekürzt. Dem-Unternehmen dürfte die Nachfrage wegbrechen, weil die Corona-Krise die Fluglinien unter Druck setzt.