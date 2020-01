Airbus schraubt A320-Produktion in den USA hoch

Der europäische Flugzeugbauer will die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie in den USA steigern. Im kommenden Jahr sollen dann zwei zusätzliche Maschinen pro Monat das das Werk in Mobile verlassen. Airbus investiert dazu kräftig in den Standort.

Ein A321 von Jet Blue startet am Airbus-Werk in Mobile, USA. © Airbus / Airwind Inc. / Ted Danson

Airbus will die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie in den USA steigern. Die Produktion in dem Werk Mobile im Bundesstaat Alabama werde bis Anfang nächsten Jahres von fünf auf sieben Flugzeuge pro Monat erhöht, teilte der europäische Flugzeugbauer mit.

Diese Entscheidung ist Teil der Produktionssteigerung auf 63 Mittelstreckenjets pro Monat der A320-Familie im Jahr 2021 und werde zum Ausbau der Arbeitsplätze am Standort Alabama führen. Medienberichten zufolge produziert Airbus dort derzeit fünf Flugzeuge der A320-Familie monatlich.

Airbus kündigte an, einen eines zusätzlichen Support-Hangars auf dem Gelände bauen zu wollen. Insgesamt investiert das Unternehmen rund eine Milliarde Us-Dollar in den Standort. Mitte des Jahrzehnts sollen dann mehr als 130 Flugzeuge pro Jahr in Mobile produziert werden.

Airbus fertigt in dem Werk in Mobile seit dem vergangenen Jahr auch den kleinsten Airbus-Jet A220. Insgesamt sollen dort nun 275 neue Jobs entstehen und eine mehr als eine Milliarde Euro investiert werden. Airbus beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4000 Mitarbeiter an 38 Standorten in 16 US-Bundesstaaten.

Die Entscheidung kommt mitten im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union. Grund sind illegale Staatshilfen für die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Außerdem befindet sich der Airbus-Rivale Boeing derzeit in einer schweren Krise. Der US-amerikanische Flugzeugbauer ist durch seinen nach zwei verheerenden Abstürzen mit Startverboten belegten Bestseller 737 Max im Wettrüsten mit Airbus derzeit stark zurückgeworfen.