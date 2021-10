Air-Taxi-Anbieter Air2E kauft 20 Elektroflugzeuge

Mit dem Kauf wolle man eine nachhaltige Luftfahrt realisieren: Der Air-Taxi-Anbieter Air2E hat einen Kaufvertrag von 20 Elekroflugzeugen des Typs eFlyer800 von Bye Aerospace bekanntgegeben. Damit will man die Nummer eins auf dem Markt werden.

Der Air-Taxi- und Airline-Anbieter Air2E hat den Kauf von 20 vollelektrischen, achtsitzigen Flugzeugen des Typs eFlyer800 bekanntgegeben. Die Elektroflugzeuge wurden von Bye Aerospace erworben. Mit dem Kauf wolle man eine nachhaltige Luftfahrt realisieren, teilte Air2E in einer Pressemitteilung mit. Bye Aerospace betonte, dass mit dem nun abgeschlossenen Kaufvertrag Air2E Erstkunde des Flugzeugtyps sei.

Überdies präsentierte das Air-Taxi-Unternehmen ein ab sofort gültiges neues Air-Taxi-Preismodell für flexible, individuelle Flüge ab vier Euro pro Kilometer. Mit den 20 Geschäftsreiseflugzeugen wolle man den Kunden eine Zeitersparnis von mehreren Stunden pro Reise ermöglichen, teilte Air2E mit. Zudem seien individuelle Flüge möglich auf der Basis einer hohen Wirtschaftlichkeit, betonte das Unternehmen.

Mit dem Kauf der 20 eFlyer800 komme man dem Ziel näher, "in wenigen Jahren der erste vollständig nachhaltige Air-Taxi-Betreiber in Europa zu sein, viel früher als alle Air-Taxi Entwicklungen mit senkrecht startenden Modellen".

Mit einer Flotte von 20 hocheffizienten Geschäftsreiseflugzeugen bietet Air2E seinen Kunden individuelle Flüge mit einer hervorragenden Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen erklärte, man habe einen erheblichen Zeitvorteil gegenüber anderen Reiseformen. Die Anreise zu großen Flughäfen mit all den lästigen Sicherheitskontrollen und Wartezeiten mache den Flug im Airbus für Geschäftsreisende ebenso unattraktiv wie die Fahrt mit dem Nahverkehrsbus in der Stadt.

Air2E wirbt mit Zeitersparnis

"Die Mission von Air2E ist es, den Übergang zu einer nachhaltigen Luftfahrt zu beschleunigen, und jetzt sind wir mit dem eFlyer 800 diesem Ziel einen weiteren Schritt näher gekommen", sagte Norbert Werle, Gründer und CEO von Air2E. "Unser Air-Taxi-Service ist schon heute die wirtschaftlichste Individualfluglösung auf dem Markt. Im Gegensatz zu großen Airlinern sind kleine vier- bis zehnsitzige Flugzeuge die ideale Größe für ein regionales Netzwerk von individuellen On-Demand-Flügen. Damit beschreiten wir den schnellsten Weg zu nachhaltigen und kostengünstigen Flugreisen mit vollelektrischen Flugzeugen wie jetzt dem eFlyer 800." Werle hatte in einem Gespräch mit airliners.de die Geschäftsidee so umrissen: "Wir schließen die Lücke zwischen teurem Business-Charter und Linienflügen. Wir setzen dazu auf kleine Geschäftsreiseflugzeuge."

Und zum Kundenstamm hatte er erklärt: "Unsere Kunden sind in erster Linie Unternehmen, deren Mitarbeiter regelmäßig zu verschiedenen Standorten oder zu bestimmten Kunden pendeln müssen. Wir fragen unsere Kunden, welche Strecken sie benötigen und wann es Bedarf für Flüge auf der Rotation gibt. Dann können die Mitarbeiter mit uns einfach direkt fliegen."

George E. Bye, CEO von Bye Aerospace, betonte, die alten Jet- und Turboprop-Flugzeuge hätten sich auf dem Flug-Charter-Markt bewährt, aber zu hohen Preisen und seien daher nur für eine kleine Gruppe von Menschen erschwinglich. Anders sehe es bei dem nun verkauften Typ aus: "Der eFlyer 800 nutzt die erste vollelektrische Antriebstechnologie, die eine Leistung von zweimotorigen Turboprop-Flugzeugen sowie deren Sicherheit erreicht, vollkommen ohne CO2-Emissionen und bei extrem niedrigen Betriebskosten."

Hohes Sicherheitsniveau

Kunden wie die von Air2E würden mehr Flexibilität und sauberere, effizientere Transportlösungen fordern, so Bye. Das würden sie mit ihren vollelektrischen Flugzeugen liefern.

Air2E sieht nach eigenen Angaben eine große Nachfrage ihres wachsenden Kundenstamms nach individuellen Flugreisen. Zudem sei man umweltfreundlich: "Jeder Flug generiert zusätzliche Mittel für den weiteren Flottenausbau in Richtung emissionsfreier, nachhaltiger Flüge, sobald die eFlyer 800 verfügbar sind", sagte Werle. Mit Bye Aerospace teile man die gleiche Vision und biete das ideale Flugzeug.

Geschäftsführer Norbert Werle ist Pilot und war vor seiner Gründung von Air2E über 18 Jahre als Sales-Manager tätig. © Air2E GmbH

Der eFlyer 800 werde nur ein Fünftel der Betriebskosten herkömmlicher Turboprop-Flugzeuge haben, was in Zukunft niedrigere Tarife ermögliche. Die Leistungsschätzungen für den eFlyer 800 entsprechen perfekt den Anforderungen von Air-Taxi und regionalen Charter-Anbietern wie Air2E. Eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 600 km/h würde die heutigen Reisezeiten nochmals erheblich beschleunigen. Die maximale Flughöhe von 10.000 Metern ermögliche, wie bei Airlinern, Flüge über dem Wetter und eine Reichweite von mehr als 900 Kilometern mit Reserven für unvorhergesehene Kursänderungen. Das soll für circa 90 Prozent der Anforderungen an Geschäftsreisen innerhalb Europas ausreichen, erklärte Air2E.

Der eFlyer 800 verfüge über ein elektrisches System, welches aus vierfach redundanten Batteriepaketen besteht, die die beiden an der Tragfläche montierten Elektromotoren versorgen. Diese Motoren sind wiederum jeweils mit doppelt redundanten Motorwicklungen ausgestattet. Weiterhin ist ein ballistisches Fallschirmrettungssystem für das gesamte Flugzeuge und ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Notfallautolandesystem installiert. Dieses ermöglicht eine sichere Landung auf dem nächstgelegenen Flughafen komplett ohne menschliche Eingriffe.

Auf dem Rumpf und den Tragflächen können zudem Dünnschichtsolarmodule installiert werden, die dann Energie für die Klimatisierung und das Rollen auf dem Flughafen über Radnabenantriebe genutzt werden kann. Die Konfiguration des Flugzeugs besteht aus bis zu sieben Passagieren und einem oder zwei Piloten. Bye Aerospace strebt für den eFlyer 800 ein FAA-Zertifizierungsdatum im Jahr 2025 an.