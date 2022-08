Kurzmeldung Air Serbia will Niš direkt mit Zürich verbinden

Air Serbia will vom 17. Dezember bis 14. Januar 2023 von Niš direkt nach Zürich fliegen, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Zweimal wöchentlich will die Airline die drittgrößte Stadt Serbiens mit Zürich verbinden, immer mittwochs und samstags. Außerhalb dieses Zeitraums steht die Verbindung mit Zwischenstopp in Belgrad im Programm.