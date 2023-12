Air New Zealand will ab 2026 elektrisches Flugzeug einsetzen

Air New Zealand will als erste Fluggesellschaft überhaupt ein batterieelektrisch betriebenes Flugzeug in ihre reguläre Flotte aufnehmen. Die Maschine vom Typ Alia soll ab 2026 für kommerzielle Flüge eingesetzt werden. Die Airline hat zudem Kaufoptionen für weitere Maschinen abgeschlossen.

Die neuseeländische Airline will eine bei dem US-Hersteller Beta Technologies bestellte Maschine vom Typ Alia ab 2026 für kommerzielle Flüge einsetzen, wie Kiri Hannifin, der bei New Zealand Air für nachhaltige Entwicklung zuständig ist, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Das Flugzeug ist etwa zwölf Meter lang und wiegt drei Tonnen. Der Hersteller gibt die Höchstgeschwindigkeit mit 270 Kilometern pro Stunde und eine maximale Flughöhe von 3000 Metern an. Bei einem ersten Testflug habe es eine Strecke von 480 Kilometern zurückgelegt. Laut Air New Zealand dauert es eine Stunde, um die Batterie voll aufzuladen.

Ursprünglich war das Modell zur Auslieferung von Paketen und Briefen in Neuseeland geplant. Nach Angaben der Fluggesellschaft soll es zunächst Strecken von 150 Kilometern zurücklegen. Ein Datum für den ersten Flug mit Passagieren an Bord steht demnach noch nicht fest. Air New Zealand hat sich Kaufoptionen für rund zwei dutzend weitere Alia-Maschinen gesichert.

Scandinavian Airlines hatte im Mai angekündigt, 2028 mit ersten kommerziellen Flügen mit E-Flugzeugen Passagiere befördern zu wollen.