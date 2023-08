Air Montenegro arbeitet an neuer Zehn-Jahres-Strategie

Air Montenegro plant eine neue Zehn-Jahres-Strategie. CEO Mark Anžur will die Fluggesellschaft als finanziell selbsttragende nationale Airline etablieren und Montenegro dabei helfen, zu einer ganzjährigen Reisedestination zu werden.

Air Montenegro arbeitet an einer neuen Zehn-Jahres-Strategie, um die Position der Fluggesellschaft als finanziell selbsttragende nationale Fluggesellschaft für Montenegro zu festigen. Das erklärte der neu ernannte CEO Mark Anžur der lokalen Zeitung "Vijesti".

"Die nationale Tourismuspolitik, die darauf abzielt, Montenegro zu einem ganzjährigen und nicht saisonabhängigen Reiseziel zu machen, unterstützt die von uns vorgeschlagene Strategie. Wenn man bedenkt, dass der Tourismus rund 25 Prozent des BIP ausmacht, sind wir sicher, dass der Aktionsplan [...] dem Staat, der Wirtschaft und den Bürgern viele wirtschaftliche Vorteile bringen werden. Es scheint unmöglich, den Tourismus als strategischen Wirtschaftszweig ohne eine starke und stabile nationale Fluggesellschaft zu entwickeln", sagte er weiter.

Der ehemalige CEO von Adria Airways machte keine weiteren Angaben zu den Plänen der Fluggesellschaft. Er betonte, dass Montenegro derzeit ein extrem saisonaler Markt sei, da die meisten Passagiere zwischen Mitte Mai und Mitte September reisten.

Das bedeutet, dass das Streckennetz der Fluggesellschaft in der Wintersaison viel eingeschränkter ist und sich auf Podgorica konzentriert, während Tivat hauptsächlich als Sommerdestination dient. Anžur hofft, dass mit den Bemühungen der Regierung, die Saison in Montenegro zu verlängern und das Land zu einer Ganzjahresdestination zu machen, die Nachfrage im Winter steigen wird.

Zwei Staats-Jets, zwei Geleaste

Daten von "CH-Aviation" zeigen, dass die Airline derzeit zwei Embraer E195 betreibt, die sich im Besitz der Regierung befinden. Darüber hinaus betreibt sie im Wet-Lease einen Airbus A320 von Heston Airlines und eine E190 von Windrose Airlines für die Sommerspitze.

Auf die Frage, ob die Airline immer noch den Kauf einer dritten E195 von der ehemaligen Montenegro Airlines plane, für die sie eine staatliche Finanzierung benötige, antwortete Anžur ausweichend.

"Wenn es möglich ist, die finanziellen Mittel für die Reaktivierung des Flugzeugs zu sichern, werden wir bei Air Montenegro das Flugzeug nach den Prinzipien der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und Rentabilität in Übereinstimmung mit den kommerziellen Plänen in der kommenden Zeit in Betrieb nehmen", sagte der CEO.

Air Montenegro ist dabei, einen eigenen Iata-Code zu erhalten, der es dem Unternehmen ermöglichen wird, Interline-Partnerschaften einzugehen. Aufgrund eines laufenden Rechtsstreits mit den Liquidatoren von Montenegro Airlines hat die Fluggesellschaft derzeit den Icao-Code MNE.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.