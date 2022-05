"Air Mobility Initiative" soll urbanen Luftverkehr voranbringen

Die "Air Mobility Initiative" soll den elektrischen Flugverkehr in und zwischen Städten in Bayern voranbringen. An dem Programm, das drei Jahre lang laufen und rund 86 Millionen Euro kosten soll, sind zahlreiche Firmen beteiligt.

Eine Initiative aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Kommunen will mit der sogenannten "Air Mobility Initiative" (AMI) elektrischen Flugverkehr in und zwischen Städten Wirklichkeit werden lassen.

"In vielen Teilen der Welt werden elektrisch angetriebene Luftfahrzeuge in naher Zukunft einen ganz neuen Mobilitätsservice ermöglichen", erklärte der Geschäftsführer für Urban Air Mobility beim europäischen Flugzeughersteller Airbus, Markus May, bei der Vorstellung in der vergangenen Woche. Airbus leitet die Initiative.

Für die Einführung von elektronischem Luftverkehr in urbanen Räumen sei "die Zusammenarbeit vieler Partner mit unterschiedlichen Kompetenzen nötig". Beteiligt sind neben Airbus unter anderem die Deutsche Bahn, die Deutsche Flugsicherung, Diehl Aerospace, Droniq, der Flughafen München, die Stadt Ingolstadt, das Rote Kreuz und die Telekom.

In einem ersten Schritt wollen die Projektpartner die technologischen, infrastrukturellen, rechtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen prüfen. Anschließend ist ein Pilotprojekt geplant, bei dem unter realen Bedingungen elektrisch angetriebene Senkrechtstarter zum Einsatz kommen sollen.

Stattfinden sollen die Testflüge in der Region um Ingolstadt in Oberbayern. Bayern fördert die Initiative mit 17 Millionen Euro, der Bund stellt weitere 24 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt soll das Projekt über drei Jahre laufen und rund 86 Millionen Euro kosten.