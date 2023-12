Air-Malta-Nachfolgerin erhält AOC und startet Ticketverkauf

KM Malta Airlines hat von der maltesischen Zivilluftfahrtbehörde sowohl das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) als auch die Betreiberlizenz (OL) erhalten. Das Start-up-Unternehmen kündigte in einer Pressemitteilung an, dass es am 4. Dezember mit dem Verkauf von Tickets für sein erstes Streckennetz beginnen wird. Wie "CH-Aviation" bereits berichtete, wird das neue Unternehmen den Flugbetrieb am 31. März 2024 aufnehmen.

Die Airline wird voraussichtlich 17 Ziele mit einer Flotte von acht Airbus A320 Neo anfliegen, im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin Air Malta, die nach Angaben von CH-Aviation derzeit einen Mix aus sechs A320 Neo und A320-200 betreibt.

Laut einer Präsentation des maltesischen Premierministers Robert Abela und des Finanzministers Clyde Caruana im Oktober, die von der "Times of Malta" veröffentlicht wurde, wird die neue Fluggesellschaft Amsterdam, Berlin, Brüssel, Catania, Düsseldorf, London-Gatwick, London-Heathrow, Lyon, Madrid, Mailand-Linate, München, Paris-CDG, Paris-Orly, Prag, Rom-Fiumicino, Wien und Zürich anfliegen, wobei im dritten Jahr des Geschäftsplans auch Kopenhagen geplant ist.

Auf der Grundlage der Flugplandaten von CH-Aviation ist Mailand-Malpensa das einzige Ziel, das derzeit von Air Malta im Winterflugplan angeflogen und von der Nachfolgegesellschaft nicht mehr bedient werden wird. Während der Sommersaison wurden auch Genf, Rotterdam und Wien angeflogen.

KM Malta Airlines antwortete nicht auf die Anfrage von CH-Aviation, woher die beiden zusätzlichen A320 Neo kommen sollen, die nicht von Air Malta stammen werden.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.