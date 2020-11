Air Malta verspricht Fluggarantien für 15 Ziele

Air Malta will Vertrauen schaffen und führt für 15 Ziele und 82 wöchentliche Flüge eine Fluggarantie ein, berichtet die "FVW". Diese Flüge werden unabhängig der Auslastung immer durchgeführt. Damit will die Airline Planungssicherheit und Verlässlichkeit in den derzeit unsicheren Zeiten bieten. Der Winterflugplan enthält grundsätzlich 21 Ziele mit 156 Flügen.