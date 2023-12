Air Lease erhält Entschädigung für in Russland gestrandete Maschinen

Air Lease hat rund 64,9 Millionen US-Dollar (rund 58,88 Millionen Euro) in bar als Entschädigung für vier Airbus-Flugzeuge erhalten, die es an eine russische Fluggesellschaft verleast hatte und die nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine nicht ausfliegen durften.

Der von der russischen Versicherungsgesellschaft NSK gezahlte Betrag bezieht sich auf drei A320 und einen A321, die an S7 Airlines verleast waren. Die fünf A321 Neo, die zuvor an S7 verleast worden waren, sind darin nicht enthalten.

Vor dem Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr war Russland ein wichtiger Markt für Flugzeugvermieter, die Maschinen von Boeing und Airbus kauften und an Fluggesellschaften im Land vermieteten.

Diese Flugzeuge sind nun in Russland gegroundet, da Moskau sich weigert, die Jets freizugeben. Zuvor haben die Leasinggeber die Leasingverträge im Einklang mit den westlichen Sanktionen gekündigt.

Anfang dieses Jahres erhielt der in Irland ansässige Leasinggeber SMBC Aviation Capital eine Versicherungsentschädigung in Höhe von 710 Millionen US-Dollar für 16 in Russland gestrandete Flugzeuge und deren Triebwerke.

Air Lease führt derzeit Vergleichsgespräche für weitere Flugzeuge, die sie zuvor an russische Fluggesellschaften verleast hatte.