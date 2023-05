Air Lease: Auslieferungsverzögerungen werden noch Jahre anhalten

Die Air Lease Corporation geht davon aus, dass die Lieferverzögerungen von Boeing und Airbus noch mehrere Jahre andauern werden.

"In den vergangenen Wochen haben wir sowohl von Airbus als auch von Boeing zusätzliche Verspätungsmitteilungen für die Jahre 2023 und 2024 erhalten", sagte John Plueger, Chief Executive von Air Lease, in einer Telefonkonferenz mit Investoren.

Das begrenzte Angebot an Jets führt dazu, dass sich Airlines vermehrt an Leasing-Unternehmen wenden, um ihre Kapazitäten zu erweitern und die boomende Nachfrage zu befriedigen. Damit sei die Verknappung für den Anbieter schlecht und gut zugleich, denn während auch die Leasinggeber auf neue Flugzeuge warten, treibt das knappe Angebot die Leasingraten in die Höhe.

Das hat nun dazu beigetragen, dass der in Los Angeles ansässige Leasingriese Air Lease am Montag einen unerwartet hohen Gewinn für das erste Quartal verkünden konnte. Für das erste Quartal meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 118,3 Millionen US-Dollar (rund 107 Millionen Euro). Der Umsatz stieg um 6,6 Prozent auf 636,1 Millionen US-Dollar (rund 576 Millionen Euro) und übertraf damit die Schätzungen von 607,5 Millionen US-Dollar (rund 550 Millionen Euro).

"Die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen ist derzeit sehr hoch und wird sich wahrscheinlich noch beschleunigen, da der Verkehr weiter stark zunimmt", sagte Steven Udvar-Hazy, Chairman von Air Lease, während der Telefonkonferenz.

"Akzeptieren die Lieferkette nicht als Ausrede"

Während Air Lease von dem knappen Angebot an Flugzeugen profitiert, bereiten die Verzögerungen dem Unternehmen, das bei den beiden Flugzeugherstellern einen Auftragsbestand von 24 Milliarden US-Dollar (rund 21,7 Milliarden Euro) hat, ebenfalls Kopfschmerzen.

"Wir akzeptieren die Lieferkette nicht als Ausrede für Lieferverzögerungen. Wir erwarten, dass wir für unsere verspäteten Lieferungen entschädigt werden", sagte Plueger. "Ein OEM (Original Equipment Manufacturer) hat uns mitgeteilt, dass wir mit Verzögerungen gegenüber den ursprünglich vertraglich vereinbarten Lieferterminen bis 2028 rechnen müssen", fügte er hinzu.

Aktuell steht der Flugzeug-Leasinggeber mit insgesamt 376 Flugzeugen bei Boeing und Airbus in den Order-Büchern, die bis 2029 ausgeliefert werden sollen. Air Lease teilte in einem Zulassungsantrag mit, dass das Unternehmen Gespräche mit den Flugzeugherstellern führe, um Umfang und Dauer der Lieferverzögerungen zu ermitteln.