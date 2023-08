Air Koryo darf dreimal wöchentlich nach China fliegen

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde hat Air Koryo die Genehmigung erteilt, vom 26. März bis 28. Oktober dienstags, donnerstags und samstags zwischen Pjöngjang und Peking zu fliegen, wie die Behörde am Mittwoch auf Anfrage von Reuters mitteilte.

Die staatliche chinesische Fluggesellschaft Air China, die früher ebenfalls zwischen den beiden Städten flog, habe keinen Antrag auf Wiederaufnahme der Flüge zwischen China und Nordkorea gestellt, hieß es. Die Regulierungsbehörde erteilt Fluggenehmigungen saisonal.

Vor der Corona-Pandemie gab es in der Regel drei bis fünf Air-Koryo-Flüge pro Woche zwischen Peking und Pjöngjang, je nach Saison und Nachfrage, sowie Flüge nach Shanghai und Shenyang, sagte Simon Cockerell, Geschäftsführer von Koryo Tours in Peking.

Ein Flug von Air Koryo aus Pjöngjang landete in Peking zum ersten Mal seit Beginn der Pandemiesperren im Jahr 2020 in Peking, nachdem Nordkorea seine Grenzen für den Personenverkehr geöffnet hatte.

Es war nicht sofort klar, wer an Bord des Flugzeugs war, aber westliche Reiseveranstalter, die in Nordkorea tätig sind, sagten, dass es sich offenbar um einen Sonderflug handelte. Mit diesem sollten Nordkoreaner nach Hause gebracht werden, die wegen der jahrelangen Grenzschließungen in China festsaßen.

Der Güterzug- und Schiffsverkehr hat im letzten Jahr langsam zugenommen, aber Nordkorea hat gerade erst damit begonnen, den internationalen Personenverkehr zuzulassen.