Air India und Akasa Air liefern sich Schlagabtausch über abgeworbene Piloten

Air India und Akasa Air streiten sich über angebliche Abwerbeversuche von Piloten. Die Chefs der zwei indischen Airlines hatten sich in einem Telefongespräch gegenseitig Vorwürfe gemacht, die jetzt in einem Brief festgehalten wurden.

Die Chefs von Air India und Akasa Air haben sich einen privaten Schlagabtausch über die Abwerbung von Piloten geliefert. Air India beschuldigte den größeren Konkurrenten, gegen die Regeln zu verstoßen, woraufhin Akasa erwiderte, dass Vereinbarungen zur Eindämmung des Arbeitsplatzwechsels gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen könnten.

Der Schlagabtausch, der in einem von Reuters eingesehenen Brief vom 21. September festgehalten ist, wirft ein Licht auf den zunehmenden Wettbewerb auf dem indischen Luftverkehrsmarkt, da der starke Aufschwung des Luftverkehrs nach der Pandemie in Verbindung mit einer Flut von Bestellungen neuer Flugzeuge zu einem Mangel an Piloten geführt hat.

Die seltenen mündlichen und schriftlichen Konfrontationen zwischen den Chefs der Fluggesellschaften wurden in einem Brief von Campbell Wilson von der zur Tata-Gruppe gehörenden Air India an Vinay Dube von der Billigfluggesellschaft Akasa beschrieben.

Der Brief folgte einem Telefongespräch zwischen den beiden und einem anderen Brief, in dem Dube der Tata-Gruppe seine Bedenken mitgeteilt hatte.

Aus dem Brief vom 21. September geht hervor, dass Air India auf die Anschuldigungen von Akasa reagiert hatte. Akasa hatte Air India beschuldigt, gegen die Regierungsrichtlinien zu verstoßen, die eine Kündigungsfrist von sechs bis zwölf Monaten für Piloten vorschreiben, gegen die die indischen Pilotengewerkschaften vor Gericht ziehen.

Wilson teilte seinem Amtskollegen mit, dass die Regierungsvorschriften "derzeit nicht durchsetzbar" seien, und fügte hinzu, dass Akasa selbst "in der Vergangenheit die gleichen Handlungen" begangen habe, indem sie Piloten von der Billigfluggesellschaft Air India Express der Tata-Gruppe und anderen Fluggesellschaften abgeworben habe.

"Wir waren etwas überrascht, dass Akasa diese Praxis nun für verwerflich hält", schrieb Wilson in dem Brief, über den Reuters erstmals berichtete.

Akasa äußerte sich nicht zu seiner Kommunikation mit Air India, sagte aber, das Problem der Pilotenentlassungen liege "jetzt hinter uns. Wir sind wieder voll im Wachstumsmodus".

Air India lehnte einen Kommentar ab, und die beiden Geschäftsführer reagierten nicht auf Anfragen.

Flotte soll verdreifacht werden

Der Streit findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Air India mit der Air India Express, die ihre Flotte innerhalb von fünf Jahren auf 170 mehr als verdreifachen will, Einstellungskampagnen durchführt.

In den letzten Wochen hat Akasa etwa ein Zehntel seiner 450 Piloten verloren, die das Unternehmen fristlos verlassen haben, einige von ihnen, um zu Air India Express zu wechseln.

Im September erklärte Akasa, dass es eine Schließung befürchte, und verklagte einige Piloten und die Luftfahrtbehörde, weil sie es versäumt hätten, dem Unternehmen zu helfen.

In seinem Brief fügte Wilson hinzu, dass er Dube während des Telefongesprächs "gewarnt" habe, dass die Aufforderung an einen Konkurrenten, sich zusammenzuschließen, um das Recht der Arbeitnehmer, den Arbeitgeber zu wechseln, einzuschränken, "als potenzieller Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ausgelegt werden könnte".

"Er fügte hinzu: "Ich bedauere, dass du meine Höflichkeit, deinen Anruf entgegenzunehmen und dir dein Anliegen anzuhören, als Zustimmung interpretiert hast.

Die indische Pilotenvereinigung hat die angeblichen Massenentlassungen bei Akasa als "Anzeichen" für die Unzufriedenheit der Beschäftigten bezeichnet, während die indische Luftfahrtbehörde erklärte, sie könne sich nicht in Angelegenheiten einmischen, die Arbeitsverträge beträfen.

In seinem Schreiben vom 21. September drückte Herr Wilson von Air India die Hoffnung aus, dass Akasa Investitionen tätigen werde, um das eigene Personal "anzuziehen, zu halten und zu entwickeln", und fügte hinzu, dass seine Fluggesellschaft sich auf einen "weiterhin gesunden Wettbewerb" freue.