Air-France/KLM und Etihad intensivieren bestehende Partnerschaft

Air-France/KLM und Etihad Airways bauen ihre Zusammenarbeit aus. Das geben die Fluggesellschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Im Rahmen der Absichtserklärung sollen unter anderem Codeshare- und Interline-Abkommen erweitert werden.

In einem ersten Schritt soll die bereits rund zehn Jahre bestehende Kooperation um mehr als 40 neue Strecken zu Zielen in Europa, im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Australien ausgebaut werden.

Etihad bietet bereits tägliche Flüge zwischen Abu Dhabi und Paris-Charles de Gaulle sowie nach Amsterdam Schiphol an. Air France soll ab dem Winterflugplan neue tägliche Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Abu Dhabi aufnehmen.

Vorbehaltlich erforderlicher behördlicher Genehmigungen sollen auch die Vielfliegerprogramme gegenseitig anerkannt werden. Meilen können auf den jeweiligen Flügen gesammelt und eingelöst werden. Auch Statusvorteile sollen anerkannt werden.