Air France übernimmt erste A220 im September

Air France wird ihren ersten Airbus A220 im September übernehmen und bis Ende des Jahres will die französische Airline sechs A220-300 übernehmen in der Flotte haben. In den kommenden beiden Jahren folgen jeweils 15 Auslieferungen, schreibt die "Flugrevue". 2025 will Air France über 60 betreiben. Ersetzt werden damit Maschinen von Typ A318 und A319.