Kurzmeldung Air France im Sommer mit neuen Zielen in Griechenland, Italien und Norwegen

Air France veröffentlicht den Sommerflugplan 2024. Das Skyteam-Mitglied fliegt neu ab Paris-Charles de Gaulle nach Verona in Italien, Harstad/Narvik in Norwegen und Kalamata in Griechenland. Darüber hinaus wird die Verbindung nach Minneapolis/St. Paul wieder aufgenommen, während die Flüge nach Raleigh-Durham, Abu Dhabi und Tromsø aus dem aktuellen Winterflugplan beibehalten werden.