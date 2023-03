Kurzmeldung Air France peilt diesen Sommer Vorkrisenniveau an

Air France will bis zum Sommer das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen. Die Airline plant bis zu 835 tägliche Flüge zu 191 Zielen in 89 Ländern. Darunter 85 Fernziele, sowie 106 Destinationen innerhalb Europas, wie Air France mitteilt. Neu dabei sind das kanadische Ottawa und Dar-es-Salaam in Tansania.