Air-France-KLM-Technik erhält halbe Milliarde Euro als Finanzspritze

Air France erhält eine Kapitalspritze in Höhe von 500 Millionen Euro von "Apollo Global Management". Die neue und schon zweite Finanzierung der Private-Equity-Gesellschaft in der Air France-KLM-Gruppe soll in den Technik- und Wartungsbereich fließen.