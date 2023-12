Air France-KLM strebt Gewinnmarge von acht Prozent bis 2028 an

Air France-KLM plant weitere Kostensenkungen und strebt eine Gewinnmarge von mindestens acht Prozent an. Die Fluggesellschaft will in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Euro einsparen, um das Ziel zu erreichen.

Air France-KLM will profitabler werden. Der Vorstand kündigte anlässlich eines Investorentages in Paris an, dass sich die Ergebnisse in den kommenden fünf Jahren auch durch Kostensenkungen um zwei Milliarden Euro verbessern würden.

Die Gewinnmarge solle dann im Zeitraum 2026 bis 2028 acht Prozent oder mehr erreichen.

Für den Zeitraum 2024 bis 2026 hatte das Management sieben bis acht Prozent angepeilt.

Dies werde durch Kostensenkungen und eine Verbesserung des Cashflows erreicht, hieß es in einer Erklärung der Fluggesellschaft. Air France-KLM bestätigte auch ihr Ziel, den Kerosinverbrauch bis 2030 nachhaltig zu gestalten.

Die Airline hatte zuletzt dank des Reisebooms im Sommer so viel verdient wie noch nie in einem dritten Quartal.

"Wir sind nun gut positioniert, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen und das volle Potenzial unserer Vermögenswerte auszuschöpfen, um ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen", sagte Chief Executive Ben Smith.

Die Fluggesellschaft fügte hinzu, dass sie weiterhin in die Erneuerung ihrer Flotte investieren werde und bestätigte ihren Ausblick für den Zeitraum 2024 bis 2026, in dem sie Ausgaben von drei bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr und bis zu 3,8 Milliarden Euro in 2027/2028 erwartet.