Diesen Winter will Air France 23 neue Ziele ansteuern, darunter viele neue Langstreckendestinationen. Insgesamt will die Airline bis zu 182 Routen bedienen. Auch KLM weitet das Angebot diesen Winter aus, so will die Fluggesellschaft 162 Ziele anfliegen. Dies teilte die Airline-Gruppe mit.