Air France-KLM bleibt nach SAS-Investition an Tap interessiert

Air France-KLM bleibe stark an der portugiesischen Fluggesellschaft Tap interessiert. Der Kauf eines Anteils an der skandinavischen SAS beeinträchtige nicht die Fähigkeit des Unternehmens, sich an der Privatisierung von Tap zu beteiligen, sagte ein Sprecher.

Die portugiesische Regierung plant den Verkauf von mindestens 51 Prozent der Anteile an der staatlichen Fluggesellschaft Tap, teilte die Regierung am vergangenen Donnerstag mit. Das portugiesische Kabinett hatte zuvor den rechtlichen Rahmen für den Privatisierungsprozess gebilligt.

Die Privatisierung der Fluggesellschaft hat bereits das Interesse von Lufthansa und British Airways (IAG) geweckt.