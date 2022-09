Kurzmeldung Air France holt im Winter die gesamte Flotte in der Luft

Air France will im Winterflugplan wieder ihre gesamte Flotte einsetzen. Auch die Kapazitäten entsprechen in etwa denen des Winters 2019 vor der Corona-Pandemie, teilt die Airline mit. Von den insgesamt angesteuerten 171 Destinationen entfallen 85 auf Kurz- und Mittelstreckenziele. In Deutschland werden nach wie vor acht Ziele angesteuert.