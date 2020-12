Air France hält an First Class fest

Air France wird auch nach Corona weiter an einer First Class festhalten. Man werde sogar in die "La Première" genante Klasse weiter investieren, kündigte CEO Benjamin Smith nun laut "Air Jounal" an. Das Magazin spekuliert, dass zukünftig auch die A350 der Airline einige First-Class-Plätze erhalten könnten.