Air France führt neue Business-Class in 777-Flotte ein

Air France hat eine neue Business-Class-Bestuhlung für die Langstrecke bestellt. Die Fluggesellschaft teilt mit, die neuen Sitze ab September in zwölf Boeing 777-300 einzubauen. Diese Maschinen sollen vor allem auf der Strecke Paris - New York sowie zu anderen nordamerikanischen Zielen einsetzt werden. Pro Flugzeug sollen 48 Sitze in 1-2-1-Konfiguration verbaut werden.

Der neue, von Safran entwickelte Sitz basiert laut Air France auf dem "Drei-F"-Prinzip: Full Flat, Full Access, Full Privacy. Das bedeutet, dass der Sitz sich zu einem flachen Bett ausfahren lässt, dass jeder Platz direkten Zugang zum Gang hat und dass er für bestmögliche Privatsphäre mittels kleiner Wände und Schiebetüren abgeschirmt ist.

Zwischen den nebeneinander liegenden Sitzplätzen in der Mitte des Flugzeugs kann ein Paneel herauf- und heruntergefahren werden. Mitreisende Passagiere haben somit bei geschlossener Schiebetür und hochgefahrenem Paneel keinen Einblick in die Kabinen anderer.

Die neue Business-Class von Air France, hergestellt von Safran. © Air France

Schalldämpfende Kopfhörer und Essen französischer Herkunft

Zudem verfügt der neue Sitz über mehrere Steckdosen, einen 17,3-Zoll-4K-Bildschirm, schalldämpfende Kopfhörer und die Möglichkeit, die eigenen Kopfhörer via Bluetooth anzuschließen. Beim Design hat sich Air France an die Farben der französischen Flagge gehalten: tiefblaue Sitze, weiße Umschalungen, rote Pointen.

Ein Sitz der neuen Business-Class von Air France, hergestellt von Safran. © Air France

Auch ein neues Speisen- und Getränkeangebot soll es in der Business-Class geben: mit Fleisch, Milchprodukten und Eiern französischer Herkunft, Fisch aus nachhaltiger Fischerei und optional vegetarischen Gerichten auf allen Flügen ab Paris. Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, bis Anfang nächsten Jahres 90 Prozent der Einwegplastikartikel an Bord seiner Flugzeuge zu recyceln.

Neben der neuen Business-Class führt die Fluggesellschaft auch eine neue Premium-Economy-Class in der Boeing 777 ein. Die Rückenlehnen der Sitze lassen sich bis zu 124 Grad nach hinten stellen. Die Beinfreiheit gibt die Airline mit 96 Zentimetern an. Auch die Economy-Class-Sitze der 777-300-Flotte werden erneuert. Diese Sitze gibt es bereits im Airbus A350.