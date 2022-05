Nachdem Air France in der Boeing 777 bereits eine neue Business-Class eingeführt hat, erarbeitet die Fluggesellschaft laut Mitteilung nun eine neue First-Class. In der Wintersaison 2023/24 soll die neue Klasse vorgestellt werden. Fest steht bereits schon, dass sich die neue "La Première" modular je nach Kundenwunsch umbauen lässt und dass die erste Klasse in mehr Flugzeuge eingebaut werden soll, als bislang.