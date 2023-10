Air France feiert ihr 90. Jubiläum in der Bundeshauptstadt

Air France feiert ihren 90. Geburtstag und lädt zu einer Ausstellung in der Galeries Lafayette in Berlin, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Bis zum 30. Oktober werden Poster mit fünf Kleidern an der Fassade des Kaufhauses präsentiert, die von Xavier Ronze, dem Leiter der Kostümwerkstätten des Balletts der Pariser Oper, speziell für das Jubiläum entworfen wurden.

Besucher können zudem bis zum 3. Dezember zwei Original-Modelle der Uniformen, die aktuelle Kollektion sowie historische Plakate von Air France im Schaufenster bewundern.

Außerdem erwartet die Gäste vom 6. November bis zum 3. Dezember ein exklusiver Pop-Up-Store von Air France. Hier können speziell für das Jubiläum geschaffene und neu aufgelegte Artikel erworben werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen zu 100 Prozent einer Wohltätigkeitsorganisation zugute.