Air France und CMA CGM starten Plattform für nachhaltige Kraftstoffe

Der französische Energieversorger Engie startet gemeinsam mit Air France dem Reedereikonzern CMA CGM zwei Projekte zur Entwicklung alternativer industrieller Kraftstoffe.

Haropa Port in Le Havre hat 24 Hektar Land für die Entwicklung der Projekte zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Erklärung des Energieversorgers.

Engie und das in Marseille ansässige Logistikunternehmen CMA CGM arbeiten gemeinsam an dem Projekt "Salamandre" zur Erzeugung von erneuerbarem und kohlenstoffarmem Gas für den Seetransport. Salamandre wird die weltweit erste Anlage zur Erzeugung von erneuerbarem Gas auf der Grundlage von Pyrovergasungs- und Methanisierungstechnologien für den Seetransport sein, so Engie.

Der Energieversorger will in diesem Zusammenhang auch eine Machbarkeitsstudie mit Air France-KLM für eine E-Kerosin-Produktionsanlage leiten. Die Fluggesellschaft würde anschließend der Hauptkunde der Anlage werden. Die endgültigen Investitionsentscheidungen sollen bis 2024 getroffen werden.

Der Reedereikonzern CMA CGM war im vergangenen Jahr mit einem Anteil von bis zu neun Prozent bei Air France-KLM eingestiegen, um gemeinsam Luftfrachtkapazitäten zu vermarkten und mit gemeinsamen Investitionen Wachstum zu schaffen.