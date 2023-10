Air Europa: IAG-Übernahme könnte Slots für Wettbewerber freimachen

Laut spanischen Medienberichten verzichten Lufthansa und Air France-KLM möglicherweise auf eine Anfechtung der Fusionspläne von IAG und Air Europa, insofern sie Slots dafür erhalten. Doch könnte die Zahl der abzugebenden Slots für Air Europa so hoch sein, dass die Airline nicht mehr rentabel wäre.

Die Europäische Kommission will sich nicht zu spanischen Medienberichten äußern, wonach Lufthansa und Air France-KLM die erneuten Pläne der International Airlines Group (IAG) zum Kauf von Air Europa nicht anfechten werden, sofern sie die Slots erhalten, die im Falle einer Fusion aufgegeben werden müssten.

Unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit der Situation vertraut sind, berichtet die spanische Online-Zeitung "Okdiario", dass dies grundsätzlich den Weg für die Genehmigung der Fusion durch die Generaldirektion Wettbewerb der Kommission ebnen würde. Allerdings, so die Quellen, könnte Air Europa gezwungen sein, so viele Slots abzugeben, dass sie unter diesen Umständen nicht mehr rentabel wäre.

Dem Bericht zufolge prüft Brüssel derzeit "Strecke für Strecke", ob die Fusion der IAG-Tochter Iberia und Air Europa zu einer marktbeherrschenden Stellung in Spanien führen könnte.

Im Juni hatte Ryanair bereits angedeutet, dass sie Slots in Madrid, auf den Balearen oder den Kanarischen Inseln oder jede andere sich bietende Gelegenheit in Betracht ziehen würde, um ihr Wachstum in Spanien zu beschleunigen. Lufthansa und Air France-KLM lehnten eine Stellungnahme ab.

Anfang dieser Woche sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission gegenüber "CH-Aviation", dass IAG seine erneuten Fusionspläne mit Air Europa noch nicht formell bei der Regulierungsbehörde angemeldet habe.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.