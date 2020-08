Air Dolomiti fliegt zweimal die Woche von Düsseldorf nach Verona

Seit Freitag verbindet die italienische Fluggesellschaft Air Dolomiti Düsseldorf mit Verona. Die Strecke wird zweimal wöchentlich angeboten, am Freitag und am Sonntag, und soll im Winter fortgeführt werden, so der Flughafen Düsseldorf.