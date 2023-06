Der Flughafen Paderborn kann sich über zusätzliche Flüge in Folge der Beeinträchtigungen durch Air Defender 2023 freuen. Der Reiseveranstalter Tui leitet einige seiner Flüge an den Flughafen um. Vorteilhaft wirke sich in Paderborn die Betriebsgenehmigung aus, die keine zeitlichen Beschränkungen vorsehe, so Flughafenchef Roland Hüser.