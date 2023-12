Air China Cargo erhält den ersten von insgesamt acht Airbus A330 P2F (Passenger to Freighter), teilt die Airline mit. Die Maschine wurde von Ameco, einem Partner der Elbe Flugzeugwerke (EFW), in Chengdu vom Passagierflugzeug zum Frachter umgerüstet. Air China will damit ihre Flotte an Nur-Frachtern vergrößern.