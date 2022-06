Auch in Kanada kämpft die Luftverkehrsbranche mit Personalnot. Air Canada teilte am Mittwoch "umfangreiche Annullierungen" im Sommerflugplan an. "Die Leute kommen nach Corona in einer in unserer Branche nie dagewesenen Menge zurück", heißt es nach einem Treffen mit der Regierung. Das allerdings verursache "Spannungen" im gesamten System.