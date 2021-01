Air-Berlin-Schadenersatzklage muss in London verhandelt werden

Air-Berlin-Konkursverwalter Lucas Flöther hat eine Schadenersatzklage gegen Etihad in Deutschland angestrebt. Laut "Law 360" muss diese jedoch in London verhandelt werden. Die Richter in London bekräftigten die Zuständigkeit der Justiz des Vereinigten Königreichs und wiesen die Rechtsmittel von Flöther ab.