Vor fünf Jahren ging Air Berlin pleite. Mit der Wiedervereinigung war die Airline in den 1990er-Jahren stark gewachsen. In der zweiten Folge der airliners.de-Serie geht es um die Entwicklung bis zum Börsengang 2006 – dem Anfang vom Ende.

Am 15. August 2017 Deutschlands zweitgrößte Airline in die Insolvenz. Der Aufstieg und Niedergang der Air Berlin ist ein faszinierendes Kapitel deutscher Luftfahrt- und Wirtschaftsgeschichte. Im exklusiven Vorabdruck aus seinem neuem Buch "Unvergessen – legendäre deutsche Airlines" zeichnet Andreas Spaeth nach Gesprächen mit Zeitzeugen die Entwicklung in einer vierteiligen Serie "Air Berlin - Aufstieg und Fall" auf airliners.de chronologisch nach.

Das wiedervereinigte Deutschland bot Startmöglichkeiten im ganzen Land, die Air Berlin zügig expandieren ließen. Neu beschaffte Boeing 737-400, darunter 1993 die erste eigene, wurden strategisch geschickt in Münster/Osnabrück, Nürnberg und Paderborn/Lippstadt stationiert. Damit konnte die Gesellschaft sich einerseits in die breite Fläche des Landes, die bisher mit direkten Flügen in Feriengebiete eher unterversorgt war, ausbreiten.

Vor allem aber war diesen drei Flughäfen gemein, dass sie nicht vom strengen Nachtflugverbot betroffen waren, was bedeutete, dass Air Berlin ihre Flugzeuge mehr Stunden pro Tag (und Nacht) nutzen konnte als die Konkurrenz. Das schlug sich wiederum oft in günstigeren Preisen für Reiseveranstalter nieder.

Bis 1998 bestand die Flotte aus sieben Boeing 737-400, dann folgte der nächste Entwicklungsschritt und Air Berlin orderte bei Boeing die ersten 737-800 – zunächst sechs, was dann im Frühjahr 1998 auf zehn Flugzeuge plus zwei Optionen erweitert wurde. Im Mai 1998 stießen die ersten beiden 737-800 zur Flotte, bis März 1999 hatte Air Berlin ihre Order bei Boeing sogar auf 14 der neuesten und größten 737-Variante aufgestockt.

Joachim Hunold positionierte die Airline immer weiter weg vom Ferien- und hin zum Linienflieger. Wichtigste Wegmarke hierbei war 1998 die Einführung des Einzelplatzverkaufs. Nachdem immer mehr Veranstalter eigene Airlinemarken eingeführt hatten, gewann Air Berlin stattdessen nun 16.000 Reisebüros als Vertriebspartner, die ihre Kunden gern bei der Gesellschaft buchten, bei welcher die Reisenden direkt zahlten und die Touristiker monatlich Provision bekamen.

Air Berlin wurde der Lufthansa zu groß. Die Reaktion war Germanwings. © dpa / Oliver Berg

"Wir waren touristisch fokussiert, aber dann fing Lufthansa ab 1996 an, mit Germanwings touristische Destinationen zu bedienen, und dann war klar, dass uns nichts anderes übrig blieb, als auch in die Linie zu gehen", so Joachim Hunold heute.

Täglich nach Mallorca

Ein entscheidender Schritt war im Frühjahr 1998 die Einführung des "Mallorca-Shuttle". Von Berlin, Düsseldorf, Münster/Osnabrück, Nürnberg und Paderborn ging es nun täglich auf die Lieblingsinsel der Deutschen, die zuvor nicht an jedem beliebigen Wochentag erreichbar gewesen war, und wenn, dann auch nur zu ständig nach Veranstaltervorgaben wechselnden Zeiten.

Diese Flexibilität, unabhängig von Pauschalarrangements, kam vor allem den vielen deutschen Ferienhausbesitzern sehr entgegen und wurde so erfolgreich, dass Air Berlin schon im folgenden Winter mit 45 wöchentlichen Flügen das umfangreichste Mallorca-Angebot aus Deutschland hatte. Insgesamt 17 deutsche Städte wurden direkt mit Palma de Mallorca verbunden und der Inselflughafen auch zum wichtigen Drehkreuz für innerspanische Linienflüge. Sowohl Umsteiger aus Deutschland als auch lokale spanische Passagiere flogen zu Zielen wie Oviedo, Bilbao oder Ciudad Real, die sonst nur schwierig erreichbar gewesen wären.

Flugzeuge der Air Berlin stehen am Spanien-Drehkreuz der Airline in Palme de Mallorca. © Adobe Stock / Wolfgang

Bis zu 25 Air Berlin-Boeing 737-800 landeten damals vormittags innerhalb einer Stunde in Palma – nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, England, Dänemark und Holland. Etwa die Hälfte aller einfliegenden Passagiere stiegen dann zu einem von 18 innerspanischen Zielen um.