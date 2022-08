Vor fünf Jahren ging am 15. August 2017 Deutschlands zweitgrößte Airline in die Insolvenz. Der Aufstieg und Niedergang der Air Berlin ist ein faszinierendes Kapitel deutscher Luftfahrt- und Wirtschaftsgeschichte. Im exklusiven Vorabdruck aus seinem neuem Buch "Unvergessen – legendäre deutsche Airlines" zeichnet Andreas Spaeth nach Gesprächen mit Zeitzeugen die Entwicklung in vier Teilen chronologisch nach.

Die entscheidenden Figuren in der 38-jährigen Geschichte von Air Berlin waren zwei zum relevanten Zeitpunkt Arbeitslose. Dies traf 1978 auf Kim Lundgren zu und 1991 auf Joachim Hunold. Sie stehen für die beiden separaten Abschnitte in der wechselvollen Geschichte der Fluggesellschaft.

Lundgren war ein aus dem US-Bundesstaat Oregon stammender Flugkapitän, der seit 1970 als Pilot im damaligen Berlin-Verkehr der Pan American tätig gewesen war. Die in Westberlin stationierten amerikanischen Cockpitbesatzungen stellten eine besondere Kaste innerhalb der weltumspannend tätigen Pan Am dar. Sie galten als eigenwillig, kauzig und nicht wirklich integrierbar in eine große Firma.

In Berlin flogen sie ausschließlich für den Internal German Service auf den alliierten Gesellschaften vorbehaltenen Strecken durch die drei Flugkorridore nach Westdeutschland, wurden fürstlich bezahlt und genossen vielfältige Privilegien. Doch die goldenen Zeiten endeten für Lundgren 1977, als die infolge der Ölkrise und Missmanagement in Schwierigkeiten steckende Pan Am Piloten entließ, darunter den Mann aus Oregon.

Air-Berlin-Gründer Kim Lundgren (links). © Air Berlin

Der hatte sich aber so an das Leben in Berlin gewöhnt, dass er weiter sein Heil in der geteilten Stadt suchen wollte und gemeinsam mit einem Partner 1977 das erste in Berlin beheimatete Flugunternehmen gründete. Die in den USA lizensierte Lufttaxigesellschaft Berlinair betrieb mit Basis Tempelhof eine zweimotorige Rockwell Turbo Commander.

Doch die Mini-Airline warf wenig Gewinn ab, und es ergab sich, dass Kim Lundgren einen anderen Landsmann traf, der in der Berliner Luftfahrt tätig war. John D. MacDonald war dort lokaler Chef der Charterfluggesellschaft Modern Air gewesen, die ab 1968 ab Tegel mit ihren bis zu fünf 149-sitzigen Vierstrahlern des Typs Convair CV-990 Coronado die größten und schnellsten Flugzeuge aus Berlin betrieb.

Infolge der Ölkrise ging Modern Air 1975 in Konkurs. Deren Charterprogramm für den Berliner Flug Ring (BFR) übernahm als Nachfolger Aeroamerica – doch nicht zur Zufriedenheit des damals größten Westberliner Veranstalters.

Über diesen Text Dieser Text ist ein exklusiver Vorabdruck aus dem neuen Buch "Unvergessen - legendäre deutsche Airlines" von Andreas Spaeth, das am 26. Oktober 2022 im Motorbuch Verlag erscheint. Ausführlich beschreibt der Autor auch die Geschichte unter anderem von Atlantis, LTU, Bavaria/Germanair, Hapag Lloyd Flug, Aero Lloyd und Germania.

Erste Westberliner Ferienfluggesellschaft

John MacDonald traf auf Kim Lundgren und beide beschlossen, die erste Ferienfluggesellschaft speziell für Westberlin zu gründen. Ein bekannter Luftfahrt-Consultant half beim Ausarbeiten des Businessplans. Außerdem unterstützte der damalige Luftfahrtadministrator der US-Mission in Berlin das Vorhaben und auch der Chef des BFR wurde an den Vorbereitungen beteiligt, um ein ganz auf die Bedürfnisse des wichtigen Reiseveranstalters zugeschnittenes Flugunternehmen zu schaffen.

Der 11. Juli 1978 war dessen eigentliche Geburtsstunde. An diesem Tag wurde in Portland, Oregon die "Air Berlin Inc." in das Handelsregister eingetragen, als 100-Prozent-Tochter des Mischkonzerns Lelco. Der gehörte den Eltern von Kim Lundgren – der Firmenname besteht aus ihren Initialen – und war auf Holzverarbeitung, Immobilien und Rinderzucht spezialisiert.

Obwohl Lundgren zu diesem Zeitpunkt noch kein Flugzeug besaß, schloss er bereits einen Fünfjahresvertrag mit dem BFR zur Beförderung von Pauschalurlaubern. Im März und April 1979 erwarb Lelco von TWA günstig je eine Boeing 707-331 der Baujahre 1959 und 1960 und verleaste sie an die nun unter dem Markennamen "Air Berlin USA" auftretende Airline.

Flugbegleiterinnen der Air Berlin vor einer Boeing 707. © Air Berlin

In Berlin wurden derweil Stewardessen angeworben und nach Miami geflogen, wo auch der offizielle Firmensitz war. Dort fand die Ausbildung inklusive Abschlussprüfung unter FAA-Aufsicht statt. Die US-Behörden seien gegenüber den deutschen Mitarbeiterinnen, die alle bereits über Berufserfahrung verfügten, besonders kritisch gewesen, erinnern sich Veteranen.

Gleichzeitig war in den USA während eines besonders kalten Winters der Treibstoff rar. Um überhaupt den Behörden ihre beiden Boeing 707 zur Abnahme vorführen zu können, mussten Lundgren und seine Kollegen aus eingemotteten Jets auf Flugzeugabstellplätzen deren Kerosinreste abzapfen. So schafften sie es zumindest bis Salinas, Kansas, wo wieder Sprit verfügbar war.

Start als "Air Berlin USA"

Am 29. März 1979 flog Kim Lundgren zusammen mit seinem neuen Chefpiloten und dem Flugbetriebsleiter die erste 707 nach Tegel und musste den Vierstrahler erst einmal außer Sichtweite parken: Die Maschine trug bereits die Bemalung der neuen Airline, hatte aber noch keine Betriebsgenehmigung erhalten. Dazu mussten erst letzte Überprüfungen durch die FAA vor Ort in Berlin durchgeführt werden. Doch am 23. April 1979 erteilte das Air Carrier District Office der FAA das ersehnte "Operating Certificate" mit der Nummer SO-263.

Am 28. April 1979 endlich startete die Boeing 707-331 der "Air Berlin USA" mit dem neuen Kennzeichen N763AB (zuvor seit November 1959 als N763TW bei TWA) von Tegel als Charterflug des BFR mit 178 Urlaubern vollbesetzt nach Palma de Mallorca – der Jungfernflug einer Gesellschaft, die noch zu Großem berufen war, was damals niemand ahnen konnte.

Die zwei Boeing 707 der Air Berlin USA bringen Urlauber vor allem nach Mallorca © Air Berlin

Noch in der ersten Sommersaison 1979 bewältigten die beiden Boeing-707-Arbeitspferde des neuen Ferienfliegers über 300 Abflüge zu 13 verschiedenen Zielorten – das Angebot preisgünstiger Nonstopflüge in die Sonne kam offensichtlich an.

Weil zumindest auf dem Papier der Firmensitz Miami war, kam die Idee auf, auch dorthin Urlauber zu fliegen, zumal damals kein einziges interkontinentales Flugziel nonstop von Berlin aus erreichbar war. Der Berliner Flugveranstalter Unger nahm daher Florida in sein Programm auf. Ab 22. Oktober 1980 starteten Flugzeuge der "Air Berlin USA" von Tegel via Brüssel nach Orlando. Ein Jahr lang bis zum 30. Oktober 1981 fanden diese Charterflüge mit Liniencharakter statt.

Mit diesen ersten Erfolgen im Rücken wollten Kim Lundgren und seine Mitstreiter mehr – und zwar ins Liniengeschäft auf der absoluten Rennstrecke von Pan Am zwischen Tegel und Frankfurt einsteigen, mehrfach täglich, und zu günstigeren Preisen als der Platzhirsch. Dafür wurden bereits zwei zusätzliche Boeing 707 geleast, eine weitere -331 Ex-TWA sowie eine -123 Ex-American-Airlines. Die amerikanische N7509A flog sogar weitgehend im alten Farbkleid lediglich mit neuer Beschriftung weiter.

Nach langen, zähen Verhandlungen aber lehnten die alliierten Luftfahrt-Attachés den Antrag auf Streckenrechte ab. Es begann eine Schlammschlacht: Der Neuling hatte Pan Am zum Gegenschlag motiviert, die Gigantin bot nun ihrerseits dem BFR günstigere Charterverträge als "Air Berlin USA", deren Kontrakte daraufhin vom Veranstalter, der zu Pan Am überlief, storniert wurden.

Das führte zu einem Einbruch der Geschäfte und einem Verlust von Marktanteilen bei "Air Berlin USA". Ende 1980 mussten drei von vier Boeing 707 zurückgegeben oder verkauft werden. Hinzu kam, dass die vierstrahligen Langstreckenjets mit ihrem hohen Verbrauch wesentlich teurer im Betrieb waren als modernere Flugzeuge.

Schnell konnten allerdings die verlorenen Verträge durch neue Aufträge sowie der Rückholung eines Teils der Geschäfte mit dem BFR kompensiert werden, nachdem die Airline eine Klage gegen den Veranstalter vor Gericht gewonnen hatte.

Umstellung auf Boeing 737

In der Folge stellte die Fluggesellschaft die Flotte auf Boeing 737 um. Die erste kam im April 1980 von der französischen Euralair. Sie wurde im Mai 1981 durch eine 737-200 von Wien Air Alaska ersetzt. Dieser von Arkia in Israel gemietete Zweistrahler flog auch weitgehend im alten Farbkleid weiter.

Am 20. November 1981 verließ die letzte Boeing 707 die Flotte und am 26. März 1982 kam eine modernere Boeing 737-2K5 von Hapag-Lloyd Flug zur "Air Berlin USA". Die zuvor genutzte 737 wurde retourniert.

Boeing 737-200 der Air Berlin USA, 1980 aufgenommen in Berlin-Tegel. © Air Berlin

Ein großer Quantensprung gelang 1986, als die neue Boeing 737-300 mit ihren leiseren und umweltschonenderen Triebwerken im Fischmauldesign auf den Markt kam. Eine solche mietete "Air Berlin USA" bei GPA in Irland und stellte diese 737-3YO mit 148 Sitzen zur Sommersaison in Dienst, mit 14 Prozent mehr Kapazität als in der 737-200, bei 30 Prozent geringerem Spritverbrauch.

Somit war "Air Berlin USA" erster 737-300-Betreiber in Deutschland und dies das erste fabrikneue Flugzeug der Berliner Gesellschaft. Damit einher ging eine völlig neue Gestaltung in der ungewöhnlichen Farbkombination Bordeauxrot und Grau. Und die Airline kreierte gleich ihre ureigene Typenbezeichnung, die sogar auf den Rumpf gemalt wurde: "Boeing 737-300 SL", wobei das SL für "Super Leise" stehen sollte.

Boeing 737-300 der Air Berlin USA am Flughafen Tegel. © AirTeamImages.com / World Aviation Archive

Die Geschäfte liefen inzwischen blendend, schon 1984 schrieb die Airline erstmals schwarze Zahlen mit der Tui als Hauptkunden. Vier Jahre später betrug der Umsatz 35 Millionen Mark und "Air Berlin USA" konnte nach zehn Jahren im Berliner Flugverkehr ihren 1,5-millionsten Passagier begrüßen – bis dann die Weltgeschichte dazwischen kam: Im November 1989 fiel die Mauer. Im April 1990 kam trotzdem wie geplant eine fabrikneue und noch größere Boeing 737-400 zur Flotte. Diese war nun die modernste und leiseste aller unter alten Bedingungen im Berlin-Verkehr engagierten Airlines.

Wiedervereinigung und neue Lizenzen

Aber die alten Bedingungen waren spätestens mit der deutschen Vereinigung im Oktober 1990 hinfällig. Seine amerikanische Zulassung nützte Kim Lundgren nun nichts mehr, zum Weitermachen brauchte er deutsche Gesellschafter und eine Lizenz, jetzt statt von der FAA vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) erteilt.

Da traf er auf den gerade arbeitslosen Joachim Hunold, der zuvor mit sechsstelliger Abfindung als zweiter Mann bei LTU nach einem Machtkampf entlassen worden war. Hunold war der Typ Macher: Er investierte eine halbe Million Mark aus seiner Abfindung und kaufte von Lundgren im April 1991 für 7,5 Millionen Mark insgesamt 82,5 Prozent der Anteile an der neuen "Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG" mit Sitz in Berlin-Tegel.

Nach den ausgehandelten Regeln der frühen deutschen Einheit hatte er nun knapp ein Jahr Zeit, die erforderlichen deutschen Lizenzen ebenso zu erwerben wie das nötige Kapital. "Wir mussten im Februar 1992 eine bereits vorher geleaste Boeing 737-400 kaufen, ich hatte deswegen die Aufgabe zu versuchen, innerhalb von sechs Wochen sieben Millionen Mark an Kapital einzuwerben, einen Betriebsmittelkredit zu bekommen und gleichzeitig eine Flugzeugfinanzierung auf die Beine zu stellen", erinnert sich Joachim Hunold.

Auslieferung der ersten Boeing 737-400 für Air Berlin. © Air Berlin

Damals schon zeigte sich sein später zum Markenzeichen avanciertes "System Hunold": Er warb im Kreis potenter Freunde das nötige Geld ein. Die Severin-Brüder, Inhaber einer Firma für Haushaltsgeräte, übernahmen ebenso 25 Prozent wie der Banker Hans-Joachim Knieps, auch Ex-LTU-Chef Werner Huehn zeichnete 15 Prozent der Anteile, der Inhaber von Phoenix-Reisen war ebenso beteiligt wie Lundgren und Hunold selbst, der alleiniger Geschäftsführer wurde.

Allerdings agierte die deutsche Luftfahrtbürokratie schleppend, verlangte vor allem neue deutsche Lizenzen für jede Funktion im Bereich des technischen Personals. Erst drei Tage vor dem geplanten Betriebsstart als deutsche Fluggesellschaft erteilte das LBA am 16. März 1992 die ersehnte Zulassung. Dann konnte der erste Flug unter deutscher Flagge nach Palma de Mallorca starten.

Zu dieser Zeit betrieb die neue Air Berlin zwei Boeing 737-400 und beschäftigte 150 Mitarbeiter, damit wurden 15 Flüge am Tag durchgeführt. Doch das war nur der Anfang.