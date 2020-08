Jour fixe auf airliners.de: Immer donnerstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Netzwerkmanagement und Routenplanung. Nichts verpassen: Das "Netz & Strecken"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Streckenaufnahmen

Air Baltic hat die Route zwischen Riga und Stuttgart wieder aufgenommen, wie die lettische Fluggesellschaft bekannt gab. Die Strecke wird seit dem 7. August zunächst zweimal pro Woche beflogen. Zum Einsatz kommen Airbus A220-300.

Dreimal wöchentlich nach Bukarest und zwei Flüge pro Woche nach Larnaca auf Zypern sowie nach Tirana in Albanien und Varna am Schwarzen Meer. Das sind die neuen Routen, die Wizz Air jetzt in Karlsruhe/Baden-Baden aufgenommen hat. Nach Angaben des Flughafens erweitert der Billigflieger sein Angebot am Baden Airpark damit auf neun Destinationen.