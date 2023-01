Kurzmeldung Air Baltic setzt für Internet an Bord auf Starlink

Air Baltic will noch in diesem Jahr kostenloses Internet an Bord seiner Flugzeuge anbieten. Alle Airbus A220 werden dazu mit dem Starlink-System von SpaceX ausgestattet. Die sehr schnelle Internetverbindung soll laut Airline für alle Passagiere einfach und ohne Login während des gesamten Fluges nutzbar sein.