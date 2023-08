Air Baltic: Weniger Probleme mit Pratt-Triebwerken, Engpässe dauern an

Die Betreiber von Flugzeugen der A220-Reihe haben nach wie vor mit Triebwerksproblemen zu kämpfen. Durch einen Mangel an Ersatztriebwerken und wegen Wartungsengpässen verschärfte sich die Situation zuletzt stark. Nun hofft Air Baltic, zweitgrößter Betreiber der A220-Reihe, auf Besserung.

A220-300 von Air Baltic am Flughafen Stuttgart.

Wie der Chef von Air Baltic Martin Gauss gegenüber Reuters erklärt, lassen die Engpässe bei den Pratt & Whitney-Triebwerken für Airbus A220-Passagierflugzeuge langsam nach. Es werde aber noch etwa 18 Monate dauern, bis die Störung vollständig behoben sei.

"Die Dinge haben sich geändert, wenn wir auf das Triebwerk schauen. Für uns wird es besser", sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Gauss in einem Interview.

Mit mehr als 40 Flugzeugen in seiner Flotte ist Air Baltic nach Delta Air Lines der zweitgrößte Betreiber von A220-Flugzeugen.

In der ersten Jahreshälfte waren durchschnittlich elf der A220-Flugzeuge außer Betrieb, was die Ergebnisverbesserung in der ersten Jahreshälfte aufgrund der starken Nachfrage nach Flugreisen verlangsamte.

Die zusätzlichen Ausfallzeiten spiegeln Haltbarkeitsprobleme wider, da die Triebwerke früher als erwartet gewartet werden müssen. Allerdings sind die Probleme nicht so gravierend wie bei den größeren A320, die in heißen und staubigen Klimazonen eingesetzt werden.

Bis 2024 keine fehlenden Triebwerke mehr

"Der Trend bei den sogenannten unerwarteten Triebwerksausfällen ist jedoch nach einer kürzlich durchgeführten Modifikation, bei der die Ölleitung ausgetauscht wurde, deutlich rückläufig", sagte Gauss vor der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse.

"Wir sehen jetzt, dass sich dieser Trend ändert. Wenn das so weitergeht, würde ich sagen, dass wir Ende 2024 netto keine fehlenden Triebwerke mehr haben werden."

Die lettische Fluggesellschaft war gezwungen, Ersatzflugzeuge per Wet-Lease anzumieten.

Die Zahl der stillgelegten Flugzeuge werde in den kommenden Monaten sinken, wenn mehr Triebwerke zur Verfügung stünden, und dann im Winter wieder ansteigen. Sobald die Triebwerke eingebaut und für den Flugbetrieb freigegeben seien, würden sie die versprochenen Treibstoffeinsparungen bringen, so Gauss.

"Aus heutiger Sicht glaube ich nicht, dass wir vor Ende nächsten Jahres wieder auf Null fehlende Triebwerke kommen werden", prognostiziert Gauss.

Rekordeinnahmen machen Air Baltic wieder profitabel

Air Baltic hat nach einem Verlust von 91,0 Millionen Euro im Vorjahr im ersten Halbjahr diesen Jahres wieder einen Nettogewinn von 14,6 Millionen Euro erzielen können. Die Einnahmen sind um 52 Prozent auf einen Rekordwert von 291,3 Millionen Euro gestiegen.

Der Mangel an Ersatztriebwerken habe die Leistung im zweiten Quartal jedoch "erheblich beeinträchtigt", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Im Juli konnte die Airline erstmals seit 2019 wieder mehr als 500.000 Passagiere in einem Monat befördern.

Gauss sagte im Juni, dass Air Baltic Gespräche mit Airbus über den Kauf von 30 weiteren A220-Flugzeugen führe und sich auf einen möglichen Börsengang im nächsten Jahr vorbereite.