Air Astana zieht in Frankfurt um

Air Astana, nationale Fluggesellschaft Kasachstans, zieht zum 29. März 2020 am Flughafen Frankfurt von Terminal 1 in Terminal 2 um. Die täglichen Flüge nach Nur-Sultan sowie die Verbindungen nach Atyrau und Uralsk würden dann an den Check-in-Schaltern 861-864 in Halle D abgefertigt, teilte die Airline mit.