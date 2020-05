Air Astana will mit drei 767 eigene Cargo-Sparte aufbauen

Air Astana will eine eigene Frachtsparte aufbauen und dazu drei Boeing 767-300 in Vollfrachter umbauen lassen, wie die kasachische Airline mitteilte. Die Entscheidung für die Gründung von Air Astana Cargo sei vor dem Hintergrund der in der Coron-Krise stark gestiegenen Nachfrage sowie der strategischen Neuausrichtung der Flottenplanung gefallen.