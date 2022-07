Wie mehrere andere Luftfahrtdienstleister hatte auch AHS im Frühjahr mit einem Hackerangriff zu kämpfen. Im Interview mit airliners.de spricht Amélie Charisius, die Chefin von Deutschlands größter Abfertigungsfirma über die Folgen des Angriffs, Innovationen in der Branche und Möglichkeiten der Zukunft.

In Teil 1 hat AHS-Chefin Amélie Charisius bereits mit airliners.de über das Abfertigungschaos, Personalprobleme und eine mögliche Ausweiskontrollpflicht gesprochen. Im zweiten Teil des Interviews soll es nun um den Angriff auf die IT-Systeme des Abfertigungsdienstleisters, Innovationen wie Self-Boarding-Gates und Check-in-Automaten und weitere Möglichkeiten der Zukunft gehen.

airliners.de: Wir kommen nicht drumherum, das folgende Thema ganz kurz anzusprechen. Auch AHS war ja vor Kurzem Ziel eines Hackerangriffs. Welche Systeme waren denn dabei betroffen?

Amélie Charisius: Wir gehen da ganz transparent mit um. Wir haben tatsächlich auch den Austausch mit Flughäfen gesucht, auch Flughäfen, die nicht Teil unserer Gesellschafterstruktur sind. Wir haben ein externes Unternehmen mit an Bord gehabt, das über forensische Arbeit genau herausfinden konnten, um welche Dinge es sich da handelt.

Wir haben extrem proaktiv Hinweise gegeben. Es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ins Detail zu gehen. Wichtig ist, wir sind von Anfang an handlungsfähig gewesen, es hat operativ keine Beeinträchtigung gegeben. Unsere Back-up-Systeme haben alle funktioniert, die Passagiere haben nichts gemerkt.

Über die Interview-Partnerin Amélie Charisius ist Geschäftsführerin der AHS Aviation Handling Services GmbH. Sie absolvierte ihr rechtswissenschaftliches Studium an der juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Bereits in dieser Zeit war sie als Referendarin im Rahmen ihrer Wahlstation bei der Aviation Handling Services GmbH in Köln tätig, seit 2006 war sie als Syndikusanwältin im Unternehmen tätig. 2009 wurde die Volljuristin zur Geschäftsführerin der AHS Aviation Handling Services GmbH bestellt.

Ich glaube, dass man dass in der Branche mitbekommt; generell rutscht Cyberkriminalität in der Risikoanalyse nach oben. Wir waren da im Vorfeld IT-seitig gut und sicher aufgestellt, aber es gibt einfach Eintrittspforten, die kann man nicht minimieren, das ist leider so.

Aber ist jetzt alles so weit wieder hergestellt, oder spüren Sie noch Auswirkungen?

Operativ ist sowieso alles wiederhergestellt. Das lief ja sofort. Der Angriff war an einem Ostersonntag, es ist ja nicht umsonst ein Tag ausgesucht worden, wo vielleicht nicht jeder arbeitet.

Wir haben im administrativen Bereich noch die eine oder andere Auswirkung, wo wir gerade dabei sind, das zu beheben, aber ansonsten nicht in einem eklatant spürbarem Maße.

Kommen wir wieder zu einem schöneren Thema: Innovation. Die Tendenz geht ja zu mehr Self-Boarding-Gates, das letzte Wort darüber hat aber wahrscheinlich ein Terminalbetreiber. Wie koordinieren Sie das, wenn sich einer Ihrer Kunden oder vielleicht sogar Sie selbst sich die Technik wünschen in einem Terminal?

Das läuft über die Airlines. Die Airlines sind maßgeblich diejenigen, die das in ihre Prozesse implementieren, und dann wird seitens der Fluggesellschaften mit den Terminalbetreibern geredet, um das zu installieren.

Wie ist Ihre persönliche Haltung dazu? Denn zum einen braucht man natürlich weniger Personal dafür, andererseits wird aber auch die Arbeit von Handling-Firmen weniger relevant dadurch.

Sie wird nur bedingt weniger relevant. Der Faktor Mensch, gerade am Gate, nimmt sogar eher stark zu. Die Automatisierung in den Check-in-Prozessen führt dazu, dass der erste Kontakt mit dem Passagier am Gate stattfindet.

Abfertigungsschalter von Lufthansa in einer Abflughalle des Flughafens von Hannover. © dpa / Holger Hollemann

Wo normalerweise am Check-in schon eine Vorkontrolle stattfindet, zum Beispiel hinsichtlich Handgepäckregularien oder Ausweiskontrollen, verlagert sich diese Arbeit ans Gate. Dadurch wird dort sogar mehr Personal notwendig. Da kann ein Self-Boarding-Gate eine große Unterstützung sein für die Passagiere, die den automatisierten Prozess schon perfekt durchlaufen haben. So bleiben mehr Kapazitäten, die Einzelfälle am Gate zu betreuen.

Deswegen sehe ich das eher als Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen am Gate. Eine komplett hundertprozentige Automatisierung sehe ich derzeit in Deutschland noch nicht.